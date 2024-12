Veja as melhores mensagens de Ano Novo para enviar no WhatsApp em 2025

Está chegando a hora! O Réveillon está batendo na porta e assim que o relógio der 00h, não tem como ficar sem mandar aquelas mensagens de Ano Novo para as pessoas que fizeram parte do seu 2024 e, que vão continuar caminhando ao seu lado em 2025.

Leia também: Saiba quais são os feriados e pontos facultativos de 2025

Com informações do site Pensador, o AQUINOTICIAS.COM separou 20 lindas frases para enviar no WhatsApp, com intuito de “presentear” as pessoas mais próximas nesta data tão especial. Confira as melhores mensagens de Ano Novo para deixar o 2025 de seus amigos e família ainda mais especial.

Veja as melhores mensagens de feliz Ano Novo:

Feliz 2025! Desejo a todos um novo ano com muita saúde e bons momentos ao lado das pessoas que amamos. Feliz Ano-Novo! Que venham novos dias de muito sucesso e felicidade. Feliz 2025 aos meus amigos e à minha família! Que o próximo ano seja cheio de lindas histórias e muitas realizações! Feliz ano-novo! Dobra o ano, dobra a felicidade, o amor, a fé e a esperança. Que tudo de bom em seu 2025 venha em dobro. Ao ano que se vai, a minha mais sincera gratidão pelos ensinamentos e recompensas. Ao ano que vem, as minhas esperanças e o meu coração aberto para o futuro. À medida que 2024 se despede, lembre-se de que a vida é uma jornada incrível. Cada dia é uma página em branco, pronta para ser preenchida com histórias de amor, aventura e superação. Que em 2025 você escreva um capítulo que inspire não apenas a si mesmo, mas também aqueles ao seu redor. Feliz Ano Novo! Neste novo ano, desejo que a paz invada o seu coração e a saúde seja sempre sua fiel aliada. Que 2025 traga momentos de conexão profunda com aqueles que ama, fortalecendo laços e criando memórias inesquecíveis. Que cada obstáculo seja uma chance de crescer, e que o sucesso esteja presente em cada sonho que você decidir perseguir. Que este ano seja o começo de um futuro brilhante e promissor. Que as experiências de 2025 fortaleçam sua caminhada e que a felicidade esteja sempre ao seu lado. Um ano novo cheio de realizações te espera! Em 2025, que você viva com plenitude, apreciando cada momento como uma nova chance de ser feliz. Que o amor esteja presente em cada relação, e que você possa encontrar harmonia tanto nos momentos de paz quanto nos desafios. Que a prosperidade caminhe ao seu lado, trazendo oportunidades de crescimento e abundância em todas as áreas da sua vida. Que seja um ano de conquistas e superações! Que o amor seja abundante, a paz constante e as conquistas surpreendentes em 2025. Que esse novo ano te traga só alegrias! Que este novo ano seja uma jornada de reflexão e crescimento, onde possamos aprender com as experiências passadas e construir um futuro cheio de esperança e oportunidades. Desejo que o amor e a amizade aqueçam o seu coração em 2025. Que você cultive relacionamentos significativos e encontre alegria nas conexões com os outros. Feliz Ano Novo! Que a saúde seja sua maior riqueza e que você encontre equilíbrio e bem-estar em todos os momentos deste novo ano. Cuide de si mesmo e daqueles que ama. Que a prosperidade e a abundância acompanhem cada passo que você der em 2025 e que este ano seja repleto de realizações e sucesso em todos os aspectos da vida. Em 2025, que cada escolha seja guiada pela sabedoria adquirida nos anos anteriores, e que os tropeços do passado se transformem em trampolins para saltos ainda maiores. Que a vida nos ensine a caminhar com mais leveza, abraçando o presente com coragem e confiança no futuro. Que este ano seja marcado pela prosperidade e suas conquistas ultrapassem o que você imaginou possível. Que 2025 seja um ano em que o amor e a amizade floresçam e que você encontre felicidade nas pequenas coisas e gratidão em cada amanhecer. Cada dia pode ser uma nova chance de recomeçar, de aprender com os desafios e de se fortalecer com as vitórias. Acredite no poder que você tem de transformar o caminho que escolhe trilhar. Neste ano, espero que a saúde seja o alicerce da sua jornada, e o amor, a energia que move seus dias. Aproveite cada oportunidade para construir conexões verdadeiras e desfrutar dos momentos simples, mas significativos. Que o próximo ano seja memorável, repleto de felicidade, crescimento e conquistas. Feliz 2025! A gratidão é a chave para abrir as portas da felicidade. Em 2025, reserve um momento todos os dias para agradecer pelas pequenas e grandes bênçãos da vida. Ao fazer isso, você encontrará alegria nas coisas simples e se sentirá inspirado a compartilhar essa alegria com o mundo. Feliz Ano Novo! Aproveite as festividades ao lado de quem te faz bem e plante amor nesta virada de ano. Desejo todo o sucesso do mundo para você e para todos ao seu redor neste Réveillon. Feliz Ano Novo!