Vídeo | Temporal causa estragos e assusta moradores em Afonso Cláudio

Imagens impressionantes mostram o desabamento de uma ponte na localidade de Serra Pelada, em Afonso Cláudio, na região das Montanhas capixabas.

O fato foi registrado por moradores locais na última quinta-feira (19), após um forte temporal atingir o município. O registro de precipitação pluviométrica chegou a 145mm de chuva.

Apesar das imagens impressionantes, não houve registro de feridos ou mortos. A previsão para os próximos dias é de mais chuvas para toda a região.

Veja o vídeo:

