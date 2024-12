Warriors x Lakers AO VIVO: onde assistir rodada de Natal da NBA

Para fechar o feriado de Natal com chave de ouro, um dos jogos mais esperados da National Basketball Association (NBA) acontece nesta quarta-feira (25), às 22h (horário de Brasília). Trata-se de Golden State Warriors x Los Angeles Lakers, que se enfrentam no Chase Center, em San Francisco, na Califórnia, Estados Unidos.

As duas equipes fazem uma campanha parecida até o momento na Conferência Oeste da NBA. Atualmente, os Warriors ocupam a 8ª colocação, com 15 vitórias e 13 derrotas. Já os Lakers estão na 7ª colocação, com 16 vitórias e 13 derrotas, porém, com um jogo a mais que seu próximo adversário.

Este grande confronto, que marca o reencontro de Stephen Curry e Lebron James conta com transmissão ao vivo e exclusiva do Disney+ (streaming).

Como chegam as equipes?

Em seu último confronto, o Golden State Warriors perdeu para o Indiana Pacers, pelo placar de 111 a 105. Já o Los Angeles Lakers, também vem de derrota, para o Detroit Pistons, por 117 a 114.

Ficha técnica de Warriors x Lakers

Data: 25 de dezembro (quarta-feira)

25 de dezembro (quarta-feira) Hora: 22h (horário de Brasília)

22h (horário de Brasília) Local: Chase Center, em San Francisco, na Califórnia, Estados Unidos

Chase Center, em San Francisco, na Califórnia, Estados Unidos Onde assistir: Disney+ (streaming)