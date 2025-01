APP Bradesco fora do ar: veja o que fazer

O app Bradesco está fora do ar para diversos usuários nesta segunda-feira (6), gerando transtornos para quem precisa acessar serviços bancários. Relatos publicados nas redes sociais indicam que clientes não conseguem fazer login no aplicativo, seja na versão para Android ou iPhone (iOS).

Relatos apontam falha desde as primeiras horas do dia

De acordo com o portal Downdetector, que monitora a estabilidade de sites e aplicativos, os problemas começaram por volta das 09h07 (horário de Brasília). O pico de reclamações foi às 10h07, com mais de 1.200 notificações de falhas. Entre os erros mais relatados estão a impossibilidade de acesso à conta e o não carregamento de informações dentro do app.

Aumento nas buscas sobre o problema no Google

A instabilidade do aplicativo Bradesco fora do ar também gerou um aumento expressivo nas pesquisas online. Segundo o Google Trends, termos como “Bradesco fora do ar” e “aplicativo Bradesco fora do ar” registraram alta nas buscas na última hora. Isso reflete a preocupação dos clientes em encontrar soluções ou informações sobre o problema.

O que fazer durante a instabilidade

Enquanto o problema persiste, os clientes podem tentar acessar os serviços bancários do Bradesco por outros meios, como o internet banking pelo computador ou o atendimento telefônico. Além disso, o banco ainda não se pronunciou oficialmente sobre o motivo da falha nem forneceu uma previsão para a normalização do serviço.

Atualizações em tempo real

Para quem busca informações sobre o app Bradesco fora do ar, é recomendado acompanhar atualizações diretamente no perfil oficial do Bradesco nas redes sociais ou em plataformas como o Downdetector. Dessa forma, é possível ficar informado sobre o progresso na resolução do problema e evitar mais transtornos.