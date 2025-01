Apresentação Gabigol no Cruzeiro AO VIVO: veja onde assistir

O Cruzeiro realiza, neste sábado (4), uma grande festa no Mineirão para apresentar Gabigol como seu novo reforço. Além do renomado centroavante, o clube também apresenta outros jogadores à torcida, incluindo Fagner, Christian, Eduardo, Rodriguinho e Dudu.

O evento reúne milhares de torcedores e conta com transmissão ao vivo pelo canal oficial do clube no YouTube, a TV Cruzeiro. Confira, a seguir, todos os detalhes sobre a programação e como assistir ao evento.

Programação Completa da Apresentação

A celebração começa às 11h , com atrações especiais para os torcedores no Mineirão, incluindo imagens transmitidas em um telão. Às 11h20 , haverá uma volta olímpica com os campeões competitivos de vôlei, seguida da apresentação de Fagner, Christian, Rodriguinho e Eduardo às 11h30 . Já às 12h , será a vez de Dudu entrar em cena, com direito a brindes para o público. Por fim, às 12h30 , Gabigol será apresentado oficialmente, acompanhado por um mosaico especial e outras surpresas.

Onde Assistir à Apresentação do Cruzeiro

Para quem não compareceu ao Mineirão, a apresentação de Gabigol no Cruzeiro será transmitida ao vivo e com exclusividade pela TV Cruzeiro, o canal oficial do clube no YouTube. Os torcedores poderão acompanhar todos os momentos da festa, desde a chegada dos novos reforços até a interação com o público presente no estádio.

Reforços de Peso para 2025

A contratação de Gabigol, sem dúvida, é vista como uma grande aposta do Cruzeiro para a temporada de 2025. Além disso, o clube também investiu em nomes conhecidos, como Fagner e Dudu, o que fortalece significativamente o elenco para competições nacionais e internacionais. Por fim, a festa de apresentação reflete claramente a entusiasmo da diretoria e da torcida com as novas contratações.

Participe ou Assista de Onde Estiver

Se você é torcedor do Cruzeiro, não perca a chance de fazer parte deste momento histórico. Compareça ao Mineirão ou acompanhe a transmissão da TV Cruzeiro para vivenciar de perto a apresentação do Cruzeiro onde assistir . Prepare-se para um sábado repleto de emoção e novidades no futebol brasileiro.