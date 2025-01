Australian Open 2025: veja onde assistir o duelo Djokovic x Alcaraz

As quartas de final do Australian Open 2025 estão definidas, e um dos confrontos mais aguardados é o duelo entre Novak Djokovic e Carlos Alcaraz na chave masculina. A partida promete ser um verdadeiro espetáculo, com dois dos maiores nomes do tênis mundial disputando uma vaga na semifinal. As quartas de final começaram nesta segunda-feira, 20 de janeiro, e se estendem até o dia 22, de acordo com o horário de Brasília.

Quartas de final masculinas: duelos acirrados em Melbourne

Na chave masculina, além do confronto entre Djokovic e Alcaraz, outros grandes jogos estão marcados. Alexander Zverev enfrentará Tommy Paul, enquanto Jannik Sinner medirá forças com Alex de Minaur. Ben Shelton e Lorenzo Sonego completam os duelos masculinos, com todos os olhos voltados para o jogo entre o experiente Djokovic e o jovem Alcaraz.

Djokovic, nove vezes campeão do Australian Open, chega confiante após vitórias convincentes nas rodadas anteriores. Alcaraz, por sua vez, busca consolidar seu status como um dos maiores talentos da nova geração do tênis, tornando o embate uma verdadeira disputa de gerações.

Coco Gauff e Paula Badosa: destaque na chave feminina

No torneio feminino, o confronto entre Coco Gauff e Paula Badosa é outro ponto alto das quartas de final. Ambas as jogadoras vêm de boas campanhas e prometem um jogo equilibrado. Outros duelos incluem Aryna Sabalenka contra Anastasia Pavlyuchenkova, Madison Keys enfrentando Elina Svitolina, e Emma Navarro desafiando a campeã Iga Swiatek.

Gauff, que busca seu primeiro título de Grand Slam, é apontada como uma das favoritas ao título, mas terá que superar a experiência e a consistência de Badosa.

Datas e horários das partidas

As quartas de final serão disputadas entre os dias 20 e 22 de janeiro, em diferentes horários, para acomodar os jogos nas principais quadras do Melbourne Park. A organização do torneio divulgou que os confrontos de maior destaque, como Djokovic x Alcaraz e Gauff x Badosa, ocorrerão nos horários noturnos locais, garantindo maior audiência global.

Onde assistir Djokovic x Alcaraz e outros jogos

Os fãs de tênis podem acompanhar a transmissão ao vivo por diferentes plataformas. O canal ESPN exibirá todas as partidas com análises pré e pós-jogo, além de comentários especializados. O serviço de streaming Disney+ também oferecerá cobertura completa do torneio.

Além disso, algumas operadoras de TV a cabo disponibilizam a opção de streaming ao vivo em seus aplicativos, permitindo que os torcedores assistam aos jogos de qualquer lugar.

Expectativas para o duelo Djokovic x Alcaraz

O confronto entre Djokovic e Alcaraz é visto como um dos mais empolgantes desta edição do Australian Open. Djokovic busca seu 10º título em Melbourne, enquanto Alcaraz quer provar que pode derrotar um dos maiores jogadores de todos os tempos em um dos palcos mais icônicos do tênis.

Com estilos de jogo contrastantes, o duelo promete momentos de alta intensidade e trocas de bolas espetaculares. Djokovic leva vantagem na experiência, mas Alcaraz conta com sua energia e agressividade para surpreender o veterano.

Impacto na disputa pelo título

O vencedor entre Djokovic e Alcaraz se colocará como um dos favoritos ao título do Australian Open 2025. Este jogo pode ser decisivo para o desenrolar do torneio, tanto pela qualidade dos jogadores quanto pelo peso histórico que uma vitória em uma partida como essa pode trazer.

Fique atento aos resultados e não perca as últimas notícias do Australian Open 2025! Para mais informações sobre os jogos e atualizações em tempo real, acompanhe nossos artigos diários.