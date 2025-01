Avião cai em Ubatuba: vídeo mostra momento da explosão; chocante

Avião cai em Ubatuba. Apesar de as informações preliminares apontarem para uma queda, câmeras flagraram o momento exato em que a aeronave sai da pista e explode.

Na manhã desta quinta-feira (9), um grave acidente ocorreu na Praia do Cruzeiro, em Ubatuba, litoral de São Paulo. Um avião de pequeno porte saiu da pista de pouso e acabou colidindo violentamente contra uma área próxima à praia, resultando em uma explosão que causou pânico na região. O acidente deixou um saldo trágico de uma morte e pelo menos sete pessoas feridas, incluindo crianças.

Detalhes do acidente aéreo

O avião, que transportava seis pessoas, inicialmente saiu da pista e, em seguida, se chocou contra uma área que abrigava uma pista de skate. O piloto, que ficou preso às ferragens, infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu no local, apesar dos esforços das equipes de resgate. Além disso, dois adultos e duas crianças que estavam na aeronave foram rapidamente socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e, posteriormente, encaminhados para hospitais da região.

Feridos na pista de skate

No momento da queda, três pessoas que estavam na pista de skate próxima ao local do impacto também sofreram ferimentos. Conforme informações da Prefeitura de Ubatuba, as vítimas estavam em uma área pública e, como resultado, foram atingidas por destroços do avião e pelo impacto da explosão. Por outro lado, as autoridades ainda não divulgaram a gravidade dos ferimentos dessas pessoas.

Atuação das equipes de resgate

O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e trabalhou no resgate das vítimas. Mesmo com os esforços para retirar o piloto das ferragens, ele não resistiu e veio a óbito ainda na cena do acidente. A operação de resgate contou com o apoio de diversas equipes, incluindo o SAMU, que prestou atendimento aos sobreviventes antes de encaminhá-los para unidades hospitalares.

Investigações em andamento

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades aeronáuticas. Segundo especialistas, fatores como falha técnica ou erro humano não estão descartados.

