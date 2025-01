Bala perdida: criança de 2 anos é atingida na cabeça

Uma criança de 2 anos foi baleada na cabeça quando voltava da praia para casa, com a mãe, no início da noite deste domingo (26). Até a noite desta segunda-feira, 27, ela estava internada em estado grave.

A família estava em uma avenida em Pilares, zona norte, aguardando um carro de aplicativo para seguir de volta para casa, quando houve uma tentativa de assalto perto dali, segundo a polícia, e um tiro atingiu a menina.

Mayara Francisconi levou a filha, Mirella, e outros familiares à praia, na zona sul, na manhã de domingo. No final da tarde pegaram um ônibus da linha 457 (Copacabana-Abolição) e iniciaram o trajeto de volta para casa. No entanto, desembarcaram na Avenida João Ribeiro, em Pilares, e estavam aguardando o carro de app para fazer o trecho final do itinerário até em casa.

Segundo a polícia, criminosos em um carro e uma moto abordaram os ocupantes de um automóvel de luxo que passava pela avenida, perto de onde estava a família de Mayara. Alguma das vítimas reagiu e houve troca de tiros. Um desses disparos atingiu a criança.

Mirella foi levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, e depois transferida para o Souza Aguiar, no centro, onde foi submetida a uma cirurgia, durante a madrugada.

Autismo

Segundo a família, a criança tem diagnóstico de autismo. “Ela não fala direito, é uma criança que tem uma debilidade, e acontece essa fatalidade. Dói demais”, contou Mayara à TV Globo. Segundo ela, tudo aconteceu muito rapidamente.

“Só ouvimos um estalo e uma luz clara assim, rápido, e quando fui ver ela já estava baleada. Minha filha não merecia passar por isso. A gente vê todo dia nas reportagens, mas nunca imagina que vai acontecer com a gente.”

O pai de Mirella não tinha acompanhado a família à praia e estava se preparando para ir à missa quando recebeu a notícia de que a filha havia sido baleada. “Fiquei desesperado e quase desmaiei. Saí correndo para o Salgado Filho”, contou ele à mesma emissora.

O caso é investigado pela 23ª DP (Méier).

Estadão Conteúdo