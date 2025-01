Bela Gil se emociona após visitar Preta Gil em hospital: “axé e cura”

Nesta quinta-feira (30), a Preta Gil, que segue internada para recuperação de uma cirurgia que fez em dezembro do ano passado, recebeu a visita da irmã, Bela Gil. A culinarista e apresentadora registrou na sua rede social uma foto ao lado de Preta e de Nino, filho mais novo de Bela com João Paulo Demasi. “Receba todo o axé, palavras de carinho e votos de cura que escuto na rua pra você. O Brasil te ama e não é pouco”, escreveu Bela Gil.

A cantora lida com um câncer de intestino desde 2023. Entre os sintomas que a fizeram suspeitar de um problema de saúde estavam uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas, com muco e sangue.

À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. A artista também passou por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Após o tratamento primário, entrou em uma fase sem manifestação da doença, comumente chamada de “remissão”, segundo médicos ouvidos pelo Estadão. Em outras palavras, o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.

No entanto, o câncer voltou no segundo semestre de 2024 e Preta precisou fazer uma nova cirurgia para retirada dos tumores. Ela agora usa uma bolsa de colostomia definitiva. A bolsa coleta fezes em uma espécie de saco externo ao corpo a partir de uma abertura feita na cavidade abdominal.

