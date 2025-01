Benfica x Barcelona AO VIVO: onde assistir duelo pela Champions League

Nesta terça-feira (21), às 17h (horário de Brasília), Benfica e Barcelona se enfrentam, em confronto válido pela 7ª rodada da nova Champions League. Contudo, onde assistir Benfica x Barcelona ao vivo?

A partida, que será realizada no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal, contará com transmissão ao vivo do SBT (TV aberta), HBO Max (streaming) e TNT Sports (streaming).

O Benfica chega para o confronto após golear o Famalicão por 4 a 0, em confronto válido pela Liga Portugal. No momento, o time português ocupa a 15ª colocação da classificação geral da Champions League, com 10 pontos conquistados.

Já o Barcelona, vem de empate com o Getafe, por 1 a 1, em confronto válido pela 20ª rodada da La Liga. Atualmente, os Culés ocupam a 2ª colocação da Champions League, com 15 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Benfica: Samuel Soares; Bah, António Silva, Otamendi e Álvaro Fernández; Florentino, Aursnes e Barreiro (Kökçü); Schjelderup, Di María e Arthur Cabral.

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Araújo e Baldé; Casadó, Pedri e Gavi; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski.

Ficha técnica de Benfica x Barcelona

Data: 21 de janeiro (terça-feira)

21 de janeiro (terça-feira) Hora: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal

Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal Onde assistir: SBT (TV aberta), HBO Max (streaming) e TNT Sports (streaming)