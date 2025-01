Bilhete premiado da Mega-Sena é furtado; veja no que deu

Um furto de um bilhete premiado da Mega-Sena foi registrado na cidade de Taguatinga (DF). A informação, divulgada em primeira mão pelo portal Metrópoles, nesta terça-feira (21), aponta que ela foi flagrada pelas câmeras do estabelecimento.

A suspeita foi demitida após a descoberta do furto. Imagens da casa lotérica mostram o momento em que ela confere o bilhete e depois guarda no bolso.

A vítima, uma mulher de 44 anos, faturou R$ 34.367,81. O valor da aposta ganhadora é referente ao prêmio da Quina.

O caso, segundo a reportagem, foi registrado na 17ª Delegacia de Polícia de Taguatinga Norte, onde segue sob investigação.

Apesar dos transtornos, a gerência da lotérica devolveu o bilhete da Mega-Sena premiado a apostadora.

