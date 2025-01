Botafogo x Maricá AO VIVO: onde assistir, horário e escalações

Neste sábado (11), às 14h (horário de Brasília), o confronto entre Botafogo e Maricá marca o início do Campeonato Carioca 2025, que mais uma vez, promete ser eletrizante do começo ao fim. Contudo, onde assistir Botafogo x Maricá ao vivo?

A partida, que será realizada no Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro, contará com transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view), Band (TV aberta) e Canal Goat (YouTube).

O Botafogo chega para a temporada de 2025 com a moral elevada, uma vez que na temporada de 2024, foi campeão Brasileiro e também, conquistou pela primeira vez em sua história a Copa Libertadores da América. Até o momento, o Botafogo não fez muitos movimentos no mercado, porém, perdeu duas peças importantes para 2025, o técnico Artur Jorge e o atacante Thiago Almada.

Prováveis escalações

Botafogo: Raul; Kauê Leonardo, Kawan (Ryan Couto), Serafim, Lucyo; Newton, Patrick de Paula, Kauê; Carlos Alberto, Matheus Nascimento, Kauan Lindes (Vitinho).

Maricá: Dida; Magno Nunes, Mizael, Sandro, João; Ramon, Bezerro, Walber, Gutemberg; Hugo Borges, Clisman.

Ficha técnica de Botafogo x Maricá

Data: 11 de janeiro (sábado)

11 de janeiro (sábado) Hora: 14h (horário de Brasília)

14h (horário de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Onde assistir Botafogo x Maricá: Premiere (pay-per-view), Band (TV aberta) e Canal Goat (YouTube)