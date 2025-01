Brasil produziu quase 32 milhões de toneladas de carnes em 2024

A Conab explicou que, no caso da carne bovina, a produção atingiu 10,91 milhões de toneladas, um recorde, com um crescimento de 14,61% em relação aos 9,51 milhões de toneladas produzidos em 2023. Além disso, as exportações também aumentaram em comparação a 2023, subindo de 3,03 milhões para 3,78 milhões de toneladas. Nesse contexto, a China absorveu 46% da proteína vermelha exportada pelo Brasil, seguida pelos Estados Unidos, com 8%, e pelos Emirados Árabes Unidos, com 4,6%.