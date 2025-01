Brasileiros deportados dos EUA: ‘tratamento degradante’, diz Itamaraty

O Ministério das Relações Exteriores informou neste sábado (25) que solicitará esclarecimentos ao governo dos Estados Unidos sobre o tratamento “degradante” dado a brasileiros deportados em um voo que chegou a Manaus-AM na última sexta-feira (24). Os deportados contaram que foram algemados , o que gerou indignação por parte das autoridades brasileiras.

Reunião com Autoridades em Manaus

A informação do Itamaraty em suas redes sociais. Neste sábado, o chanceler Mauro Vieira esteve em Manaus para uma reunião com o delegado Sávio Pinzón , superintendente interino da Polícia Federal do Amazonas, e o major-brigadeiro Ramiro Pinheiro , comandante do 7º Comando Aéreo Regional da Força Aérea Brasileira (FAB) .

De acordo com o ministério, o encontro teve como objetivo reunir informações que embasem o pedido oficial de resposta ao governo norte-americano.

Tratamento Considerado “Degradante”

Segundo comunicou o Itamaraty, os passageiros brasileiros relataram um tratamento “degradante” pelas autoridades. Entre as queixas estão o uso de algemas durante o voo, o que fez questionamentos sobre o respeito aos direitos humanos e à dignidade dos deportados.

Pedido de Esclarecimentos

“O Ministério das Relações Exteriores enfatizou que o Brasil buscará esclarecimentos formais sobre o ocorrido, reforçando o compromisso com a defesa dos direitos de seus cidadãos, independentemente da situação em que se encontrem”, declarou o Palácio do Itamaraty.

Ações Diplomáticas

O episódio será tratado no âmbito diplomático. O governo brasileiro espera que as explicações por parte dos Estados Unidos em breve, além de medidas para evitar que situações semelhantes se repitam no futuro.

Contexto da Deportação

O voo com brasileiros deportados dos EUA desembarcou na sexta-feira (24) em Manaus. A deportação ocorre no contexto de políticas mais rigorosas de controle migratório impostas pelo governo norte-americano.

Direitos Humanos em Debate

O uso de algemas em deportações civis é, dessa forma, frequentemente alvo de críticas por organizações internacionais. Além disso, a prática é vista como uma medida extrema, aplicável geralmente em situações de risco à segurança, o que, aparentemente, não parece ser o caso dos brasileiros no voo em questão.

Repercussão Nacional

O caso gerou, portanto, grande repercussão no Brasil, com críticas de autoridades e setores da sociedade civil. Além disso, movimentos que defendem os direitos dos migrantes pedem maior atenção do governo brasileiro em relação aos cidadãos deportados.

Próximos Passos

Com o pedido de explicação, o Itamaraty reforça o compromisso com a proteção dos direitos dos brasileiros no exterior . Caso as práticas se confirmem, o Brasil poderá acionar órgãos internacionais para avaliar possíveis direitos humanos.

Compromisso com a Dignidade

O governo brasileiro destacou que seguirá monitorando a situação dos cidadãos brasileiros deportados e buscará garantir que sejam tratados com dignidade e respeito , de acordo com normas internacionais de direitos humanos.

O caso segue em investigação, e novos desdobramentos poderão surgir nas próximas semanas.