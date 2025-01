Casamento Sabrina Sato: confira detalhes e o que a web “julgou”

Sabrina Sato e Nicolas Prattes oficializaram sua união na tarde desta sexta-feira (10) na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, São Paulo. O evento, descrito como intimista, reuniu familiares e amigos próximos, garantindo um clima de proximidade e celebração. O casamento Sabrina Sato rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, atraindo atenção principalmente pelo visual escolhido pela apresentadara.

Vestido inspirado na princesa Diana surpreende

Conhecida por seus looks ousados ​​e marcantes em eventos como o carnaval e o baile da Vogue, Sabrina Sato não se enganou no dia mais importante de sua vida. Para o casamento Sabrina Sato escolheu um vestido inspirado no modelo icônico usado por Lady Di, a princesa Diana, em seu casamento com o príncipe Charles. A releitura do vestido trouxe uma pegada editorial que reflete o estilo autêntico de Sabrina, gerando forte repercussão online.

Reações nas redes sociais

O vestido da apresentadora dividiu opiniões na internet. Enquanto admiradores elogiavam a originalidade e a homenagem ao clássico, consideravam outrosam o modelo ousado demais, chegando a criticá-lo como “um horror”. A polêmica apenas intensificou a curiosidade sobre o casamento Sabrina Sato , consolidando o evento como um marco na trajetória pública da apresentadora.

Detalhes da cerimônia no interior de São Paulo

Realizado em Porto Feliz, o local escolhido para o casamento Sabrina Sato destacou-se pela elegância e pela conexão com a natureza. A Fazenda Boa Vista, conhecida por sua sofisticação e privacidade, foi o cenário perfeito para uma celebração intimista. A conferência refletiu o estilo do casal, priorizando momentos especiais juntos às pessoas mais importantes de suas vidas.

Um casamento que entrou para a história

O casamento Sabrina Sato fica na memória dos fãs e na história das cerimônias de famosos no Brasil. A escolha de um vestido inspirado em Lady Di e o ambiente intimista marcaram o evento como único e inesquecível. Sabrina mais uma vez provou que sabe transformar qualquer ocasião em um evento digno de atenção e admiração.

Confira as fotos oficiais no Instagram Central da Noiva