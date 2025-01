ChatGPT fora do ar: veja o que fazer e quando a IA vai voltar

O ChatGPT, ferramenta de inteligência artificial da OpenAI, está enfrentando instabilidades técnicas nesta quinta-feira (23). Segundo comunicado oficial, a plataforma apresentou “altas taxas de erro” em serviços como o ChatGPT.

Detalhes dos Problemas no ChatGPT

Os problemas detectados incluem:

Dificuldade de acesso à plataforma.

Falhas na execução de comandos.

Instabilidade nos recursos oferecidos pela ferramenta.

Usuários do Brasil e de outros países relataram essas dificuldades e compartilharam suas experiências nas redes sociais. Além disso, o site Downdetector, que monitora falhas de serviços online, registrou notificações de erro relacionadas ao ChatGPT problemas.

Histórico de Instabilidades no ChatGPT

A última vez que a ferramenta enfrentou uma interrupção significativa foi no dia 11 de dezembro, quando a plataforma ficou instável por mais de 10 horas.

Pronunciamento da OpenAI

A OpenAI confirmou as instabilidades e pediu desculpas aos usuários pelos transtornos. Em nota oficial, a empresa informou que está investigando as causas do problema e se comprometeu a publicar atualizações conforme novas informações estiverem disponíveis.

“Estamos enfrentando um problema com altas taxas de erro no ChatGPT. Estamos investigando e postaremos uma atualização assim que possível”, declarou a empresa.

A OpenAI também destacou que o problema está relacionado a um provedor upstream, que está sendo monitorado enquanto a equipe trabalha para resolver a situação