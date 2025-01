Chuvas intensas deixam passageiros ilhados

Uma forte chuva pegou os paulistanos de surpresa na última sexta-feira (24) e causou alagamentos por toda a cidade. Na estação Jardim São Paulo-Ayrton Senna, da linha 1-Azul do Metrô, a água subiu rápido e deixou vários passageiros ilhados. Policiais militares chegaram ao local e entraram na correnteza para ajudar as pessoas a saírem com segurança. Tudo foi registrado por uma câmera corporal de um dos agentes.

Água invade a estação e passageiros ficam presos

A tempestade foi tão intensa que a água tomou conta da estação em poucos minutos. Os passageiros tentaram sair, mas o nível da enchente subiu rápido e deixou todo mundo sem saída. Quando os policiais chegaram, precisaram enfrentar a força da água para alcançar quem estava preso.

Escadas viram cachoeiras e dificultam o resgate

O volume de chuva foi tão grande que as escadas do metrô pareciam cachoeiras, tornando a situação ainda mais perigosa. Os PMs trabalharam rápido para ajudar cada passageiro a sair sem escorregar ou se machucar. O resgate foi tenso, mas ninguém ficou ferido.

Autoridades já haviam alertado sobre chuvas fortes

Horas antes da tempestade, meteorologistas emitiram um alerta severo de chuvas intensas, avisando sobre possíveis alagamentos. Mesmo assim, muita gente foi pega de surpresa. Quem estava no metrô não imaginava que a estação ficaria tomada pela água.

Polícia Militar entra em ação e evita o pior

Os PMs não pensaram duas vezes antes de agir. Eles seguraram os passageiros, ajudaram idosos e enfrentaram a correnteza para garantir que todo mundo saísse da estação. O registro da câmera corporal mostra o esforço dos agentes para evitar uma tragédia.

Caos no transporte público após a tempestade

Além do metrô, o temporal paralisou várias linhas de ônibus, deixando passageiros presos nos pontos e dentro dos coletivos. O trânsito também ficou um caos, com ruas alagadas e carros parados em meio à enchente. Quem precisou se deslocar na cidade enfrentou muita dificuldade.

São Paulo sofre com sequência de temporais

Nos últimos dias, a capital paulista tem sido castigada por chuvas intensas e alagamentos frequentes. O sistema de drenagem não dá conta do volume de água, e várias regiões enfrentam transtornos. Com a previsão de mais tempestades, a população precisa ficar atenta.

Recomendações para evitar riscos

Diante desse cenário, as autoridades reforçam algumas orientações para a população:

Evite sair de casa durante temporais intensos.

Não tente atravessar ruas alagadas, a força da água pode arrastar até carros.

Fique atento aos alertas da Defesa Civil e das previsões do tempo.

Previsão indica mais chuvas nos próximos dias

Meteorologistas alertam que novos temporais devem atingir São Paulo nos próximos dias. O risco de alagamentos continua alto, e a recomendação é que todos fiquem atentos às mudanças no clima.

Atenção

Graças à rápida ação dos policiais militares, os passageiros ilhados na estação Jardim São Paulo-Ayrton Senna conseguiram sair sem ferimentos. Mas o episódio reforça a importância de ficar de olho nos alertas climáticos e evitar áreas de risco durante as chuvas intensas.