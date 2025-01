Clima mudou? Veja a previsão do tempo no Litoral Sul do Espírito Santo

Conferir a previsão do tempo no Litoral Sul do Espírito Santo é de fundamental importância antes de pegar a estrada em direção às praias nesta qurata-feira (1).

Dessa forma, portanto, o AQUINOTICIAS.COM consultou o Climatempo e listou a previsão para as principais cidades da região, confira:

Previsão do tempo em Marataízes

Sol com muitas nuvens e nublado com chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas. Temperatura mínima de 22º e máxima de 28º.

Previsão do tempo em Itapemirim

Sol com muitas nuvens e nublado com chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas. Temperatura mínima de 22º e máxima de 28º.

Previsão do tempo em Anchieta

Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa. Temperatura mínima de 22º e máxima de 28º.

Previsão do tempo em Presidente Kennedy

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Temperatura mínima de 22º e máxima de 29º.

Previsão do tempo em Piúma

Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa. Temperatura mínima de 22º e máxima de 27º.