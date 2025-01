Concurso Banco do Brasil 2025: saiba mais sobre o certame

O concurso Banco do Brasil 2025 é um dos mais esperados pelos concurseiros. A expectativa cresce, especialmente para o cargo de Escriturário, que exige apenas nível médio de formação. Com a convocação de todos os aprovados da última seleção, aumenta a chance de um novo edital ainda este ano.

O último certame, realizado em 2022, teve a Fundação Cesgranrio como banca organizadora e ofereceu milhares de vagas para candidatos de todo o Brasil. Neste artigo, confira as principais informações sobre o concurso, os requisitos para o cargo e as atribuições da função.

Quantas Vagas Foram Ofertadas no Último Concurso?

O concurso Banco do Brasil 2022 ofertou 6.535 vagas para o cargo de Escriturário, distribuídas entre as seguintes especialidades:

Agente Comercial : 3.300 vagas

: 3.300 vagas Agente de Tecnologia: 3.225 vagas

As provas objetivas e de redação aconteceram em abril de 2023 e o resultado final já foi homologado. O prazo de validade do concurso foi prorrogado até julho de 2025.

Lotações e Distribuição das Vagas

Os candidatos ao cargo de Agente Comercial puderam escolher oportunidades em todo o Brasil. Já os aprovados para Agente de Tecnologia foram lotados exclusivamente em Brasília-DF e São Paulo-SP.

O edital dividiu o país em 57 macrorregiões e 158 microrregiões, permitindo que o candidato escolhesse sua área de atuação no momento da inscrição.

Requisitos para o Cargo de Escriturário

Para concorrer ao cargo de Escriturário no concurso Banco do Brasil 2025, o candidato deve possuir diploma de ensino médio emitido por uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), Secretarias Estaduais ou Conselhos de Educação.

Atribuições do Cargo de Escriturário

O Escriturário tem funções administrativas e operacionais dentro do Banco do Brasil. Suas principais atribuições incluem:

Atendimento e orientação a clientes sobre produtos e serviços bancários;

Análise e conferência de documentos;

Processamento de informações e atualização de registros;

Organização de arquivos e correspondências;

Execução de aplicações financeiras de clientes;

Resguardo e confidencialidade de dados bancários;

Atendimento de qualidade e cortês ao público.

Salário e Benefícios do Cargo de Escriturário

O salário inicial de um Escriturário do Banco do Brasil é de R$ 3.622,23. Com os benefícios e a participação nos lucros, a remuneração pode ultrapassar R$ 8.700 por mês.

Confira os principais benefícios oferecidos pelo banco:

Auxílio-refeição : R$ 1.110,12/mês;

: R$ 1.110,12/mês; Auxílio-alimentação : R$ 874,78/mês;

: R$ 874,78/mês; 13º Auxílio-alimentação : R$ 874,78;

: R$ 874,78; Vale-cultura : R$ 50,00/mês;

: R$ 50,00/mês; Auxílio-creche/babá : R$ 659,67/mês;

: R$ 659,67/mês; Auxílio filhos com deficiência : R$ 659,67/mês;

: R$ 659,67/mês; Auxílio-funeral : R$ 1.486,04;

: R$ 1.486,04; Auxílio deslocamento noturno : R$ 152,94/mês;

: R$ 152,94/mês; Vale-transporte: valor conforme legislação vigente.

Expectativa para o Concurso Banco do Brasil 2025

A crescente busca pelo concurso Banco do Brasil 2025 mostra a atratividade do cargo de Escriturário, que oferece estabilidade, boa remuneração e benefícios. Com a convocação de todos os aprovados no último edital, espera-se que um novo certame seja anunciado em breve.

Para os concurseiros interessados, a recomendação é iniciar os estudos com base no edital de 2022, focando nas disciplinas exigidas e praticando questões de provas anteriores. Fique atento às novidades e prepare-se para conquistar sua vaga no Banco do Brasil!