Concurso Correios: veja a lista de aprovados

Os resultados preliminares das provas objetivas do concurso Correios para o cargo de carteiro foram divulgados nesta sexta-feira (17). Os candidatos podem consultar as informações diretamente no site oficial dos Correios e no portal do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização do processo seletivo.

Informações sobre o Cargo de Carteiro

O concurso para carteiro foi um dos mais concorridos, além disso, contou com mais de 1 milhão de inscritos realizando as provas em dezembro. Por outro lado, este é o maior concurso realizado pela estatal nos últimos 13 anos, o que destaca sua relevância para a ampliação do quadro de funcionários. Nesse sentido, os interessados devem conferir o edital do resultado preliminar, que está disponível nos canais oficiais.

Resultado para o Cargo de Analista de Correios

Já para o cargo de Analista de Correios, que exige formação em nível superior, o resultado preliminar e o gabarito definitivo serão divulgados no dia 24 de janeiro. Os candidatos podem acessar o edital nos mesmos portais oficiais.

Como Consultar os Resultados

Os participantes devem acessar os resultados utilizando os dados de inscrição no site do IBFC. Além disso, é possível revisar o gabarito definitivo e, caso necessário, protocolar recursos dentro do prazo estipulado pelo edital. É essencial acompanhar as atualizações para não perder nenhuma etapa do concurso Correios.

Próximos Passos do Concurso

Após a publicação dos resultados definitivos, os aprovados serão convocados para as próximas etapas, que podem incluir avaliações físicas, exames médicos e entrega de documentação, conforme o cargo. O concurso Correios representa um marco importante na modernização e no fortalecimento da estatal.

Para mais informações, acesse os sites oficiais dos Correios e do IBFC.