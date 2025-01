Confira o resultado da Lotomania 2724, números e apostas vencedoras

Nesta segunda-feira (20) foi realizado o sorteio da Lotomania concurso 2724, diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo. O evento trouxe expectativa para apostadores de todo o Brasil. Veja os números sorteados e os detalhes sobre as faixas de premiação.

Os números sorteados no concurso 2724 foram:

05 – 07 – 15 – 29 – 30 – 32 – 33 – 38 – 42 – 54 – 64 – 68 – 77 – 81 – 83 – 84 – 89 – 93 – 94 – 99.

Apesar da grande expectativa, não houve acertadores na faixa principal de 20 acertos, o que acumulou o prêmio para o próximo sorteio.

Confira como ficaram as faixas de premiação do concurso 2724:

Para aumentar as chances de ganhar na Lotomania, muitos jogadores recorrem a estratégias populares, como:

Embora nenhuma tática garanta o prêmio, elas podem melhorar as chances em algumas faixas de premiação.

Apostadores premiados, portanto, podem resgatar seus prêmios em casas lotéricas credenciadas ou, alternativamente, em agências da Caixa Econômica Federal. No entanto, para valores superiores a R$ 1.903,98, o pagamento é feito exclusivamente nas agências. Além disso, é necessário apresentar o bilhete original premiado, bem como um documento oficial com foto.

O prazo para retirada é de até 90 dias a partir da data do sorteio.

O próximo sorteio da Lotomania, concurso 2725, acontecerá na quarta-feira, 22 de janeiro de 2025. Assim, com o prêmio acumulado, a estimativa é de R$ 8 milhões para quem acertar os 20 números. Além disso, a expectativa é de um aumento no número de apostas, especialmente devido ao alto valor acumulado.

A Lotomania segue como uma das loterias mais populares do Brasil, oferecendo oportunidades em diversas faixas de premiação. Acompanhe os resultados diretamente nos canais oficiais da Caixa ou em plataformas confiáveis para não perder nenhuma novidade sobre os sorteios e prêmios acumulados.

