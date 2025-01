“Conversar com todos e unir a sociedade”, diz Casagrande a prefeitos

Por meio de um vídeo, divulgado na rede social, nesta quinta-feira (2), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) destacou e a importância do diálogo nas gestões municipais e mandou um recado para prefeitas e prefeitos eleitos e reeleitos.

“A política é para quem tem vocação, não é para qualquer um. E vocês têm que saber, como prefeitos, como prefeitas, que vocês não têm como escolher com quem tem que conversar. Você tem que conversar com quem gosta e com quem não gosta”, disse o chefe do Poder Executivo estadual.

LEIA TAMBÉM: Capixabas podem solicitar a troca gratuita das antenas parabólicas

Ele ainda exemplificou que como governador precisa estar aberto ao diálogo com todas as frentes sociais, independente de bandeira política, ideológica ou partidária.

“Minha equipe tem que conversar com todo mundo, porque se você ficar escolhendo com quem quer conversar, você divide a sociedade. Nós aqui no Espírito Santo, a gente tem que trabalhar para unir a sociedade”, ressalta Casagrande.

Confira a fala completa de Casagrande