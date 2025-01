Copinha 2025: onde assistir aos jogos deste sábado (4)

A 55ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, popularmente conhecida como Copinha, promete agitar o calendário esportivo nacional entre os dias 2 e 25 de janeiro de 2025. Neste sábado (4), os torcedores poderão acompanhar partidas emocionantes de jovens talentos do futebol brasileiro, que sonho em brilhar nos gramados profissionais. O torneio reúne 128 equipes, com representantes de todo o país, e é considerado a principal vitrine para os futuros craques do futebol.

Copa São Paulo: Onde Assistir aos Jogos da Copinha 2025

Uma das grandes novidades deste ano é a ampla cobertura da Copinha. As partidas podem ser assistidas ao vivo no canal oficial “Paulistão”, no YouTube, gerenciado pela Federação Paulista de Futebol. Além disso, a CazéTV, também na plataforma de vídeos, e o SporTV, na TV por assinatura, garantem que os fãs não percam nenhum lance. Essa variedade de opções facilita o acesso ao torneio, permitindo que torcedores de diferentes regiões acompanhem seus horários favoritos.

Veja o calendário de transmissões de hoje:

12h45: Flamengo de Guarulhos x Barra – YouTube “Paulistão”

12h45: Nacional x Canaã – YouTube “Paulistão”

13h00: Cuiabá x Ponte Preta – YouTube “Paulistão”

13h00: Votoraty x Genus – YouTube “Paulistão”

13h00: Taubaté x Marcílio Dias – YouTube “Paulistão”

13h00: Suzano x RB Bragantino – YouTube “Paulistão”

13h00: Sfera x Estrela de Março – YouTube “Paulistão”

13h00: Aster Itaquá x Dourados – YouTube “Paulistão”

13h00: Ibrachina x Monte Roraima – YouTube “Paulistão”

14h45: Capivariano x Madureira – YouTube “Paulistão”

15h00: Internacional x América (SE) – SporTV

15h00: Vasco x XV de Piracicaba – CazéTV

15h15: Santa Fé x IAPE – YouTube “Paulistão”

15h15: ABC x Novorizontino – YouTube “Paulistão”

15h15: Goiás x Inter de Minas – YouTube “Paulistão”

15h15: Avaí x União Araguainense – YouTube “Paulistão”

15h15: América (MG) x Piauí – YouTube “Paulistão”

15h15: Vila Nova x Falcão – YouTube “Paulistão”

15h15: Náutico x Araguacema – YouTube “Paulistão”

16h45: XV de Jaú x Picos – YouTube “Paulistão”

17h00: Itapirense x América (RJ) – YouTube “Paulistão”

17h00: Bahia x Sergipe – YouTube “Paulistão”

19h00: São Paulo x Serra Branca-PB – SporTV

19h15: Atlético-GO x Portuguesa – YouTube “Paulistão”

19h15: Santo André x Rio Branco (AC) – YouTube “Paulistão”

21h30: Corinthians x Porto Velho – SporTV

5 de janeiro, domingo

08h45: Referência x Boavista – YouTube “Paulistão”

11h00: Sport x FC Cascavel – YouTube “Paulistão”

12h45: Atlético Guaratinguetá x Porto Vitória – YouTube “Paulistão”

12h45: Juventus x Trindade – YouTube “Paulistão”

14h45: EC São Bernardo x Zumbi – YouTube “Paulistão”

15h00: Grêmio x Vitória da Conquista – YouTube “Paulistão”

15h00: Ceará x Portuguesa Santista – SporT

16h00: Mirassol x Capitão Poço – YouTube “Paulistão”

16h45: Votuporanguense x Fast Clube – YouTube “Paulistão”

16h45: Ituano x São Bento – YouTube “Paulistão”

17h00: Flamengo x Cruzeiro (PB) – CazéTV

18h15: Rio Branco (ES) x Criciúma – YouTube “Paulistão”

19h00: Floresta x Botafogo – CazéTV

19h00: Fortaleza x Carajás – SporTV

19h15: São Carlos x Real Brasília – YouTube “Paulistão”

21h30: Imperatriz x Cruzeiro – SporTV

O Formato da Competição

O formato do torneio permanece o mesmo: as 128 equipes são divididas em 32 grupos, e os dois melhores de cada chave avançam para a fase eliminatória. O mata-mata inclui seis fases até a grande final, que está marcada para dia 25 de janeiro. O palco da decisão será o Mercado Livre Arena Pacaembu, que promete receber uma grande festa do futebol de base. A Copinha é uma oportunidade única para os jovens jogadores mostrarem seu talento e chamarem a atenção de grandes clubes e olheiros.

Destaques da Primeira Semana

Os jogos de abertura da Copinha já trouxeram emoção e surpresas. Com a participação de equipes tradicionais e revelações de estados menos expressivos no cenário futebolístico, os primeiros confrontos atingiram o alto nível técnico do torneio. A rodada deste sábado é especialmente aguardada por contar com tempos de grande torcida e possíveis favoritos ao título, prometendo movimentar ainda mais as plataformas de transmissão.

Copa São Paulo 2025: Mais do que um Torneio

A Copa São Paulo de Futebol Júnior vai além da competição esportiva. Para muitos jogadores, é uma chance de realizar o sonho de seguir carreira no futebol. Para os torcedores, é um momento de acompanhar futuros ídolos e torcer pelos clubes do coração. Com várias opções de transmissão ao vivo e jogos de tirar o fôlego, a Copinha 2025 promete ser inesquecível. Não perca a chance de conferir a Copa São Paulo onde assistir e aproveitar cada detalhe dessa grande festa do futebol brasileiro!