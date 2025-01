Copinha 2025: São Paulo vira sobre o Corinthians e é pentacampeão

Na manhã deste sábado (25), o São Paulo derrotou o Corinthians por 3 a 2, de virada, e sagrou-se campeão da 55ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida aconteceu no Mercado Livre Arena Pacaembu e foi marcada por muita emoção, com os dois rivais protagonizando um confronto eletrizante.

Primeiro tempo: Corinthians abre vantagem

O Corinthians começou com tudo e rapidamente adaptou o controle do jogo. Denner abriu o placar para o Timão, e, depois de pouco, Gui Negão ampliou, colocando o Corinthians em uma confortável vantagem de 2 a 0. Apesar da pressão inicial, o São Paulo não se abateu e buscou o ataque.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Tricolor fez a diferença com um gol de Paulinho, que aproveitou uma falha na defesa adversária e recolocou o São Paulo na disputa pelo título.

Virada no segundo tempo: o brilho de Paulinho e Andrade

Na etapa final, o São Paulo voltou a um campo determinado para buscar a vitória. Andrade marcou o gol de empate após uma bela partida coletiva, reacendendo as esperanças do Tricolor.

Pouco depois, Paulinho brilhou novamente e marcou o gol da virada, garantindo o título para o São Paulo. O jovem atacante foi o destaque da partida, sendo decisivo nos momentos mais críticos do jogo.

São Paulo iguala marca histórica na Copinha

Com essa conquista, o São Paulo chegou ao seu sexto título na história da Copa São Paulo, igualando Fluminense e Internacional como os segundos maiores vencedores da competição. O Corinthians, mesmo com a derrota, segue na liderança do ranking histórico, com 11 títulos.

Torcida faz a diferença no Pacaembu

A presença das torcidas de São Paulo e Corinthians foi um espetáculo à parte no Mercado Livre Arena Pacaembu. Os cantos e a energia das arquibancadas motivaram os jovens atletas, tornando o clássico ainda mais emocionante.

Rivalidade acelerada

O confronto entre São Paulo e Corinthians na Copinha reforça a rivalidade histórica entre os clubes. Além do título, a vitória representa um marco para o São Paulo, que encerra a competição em alta e reforça a tradição de revelar talentos nas categorias de base.

Destaques individuais

Além de Paulinho e Andrade, o goleiro Gabriel, do São Paulo, também foi fundamental, realizando defesas importantes no segundo tempo. Pelo lado corintiano, Denner e Gui Negão demonstraram qualidade, mas não conseguiram evitar a ocorrência tricolor.

Próximos passos das promessas

Com o fim da Copinha, a expectativa agora recai sobre o futuro das promessas que brilharam no torneio. Muitos desses jovens devem integrar os elencos principais de seus clubes ou até mesmo atrair olhares de equipes do exterior.

Um clássico para ficar na memória

A final entre São Paulo e Corinthians na Copinha 2025 será lembrada como um dos jogos mais emocionantes da competição. A virada tricolor, somada à atmosfera única do Pacaembu, marcou um capítulo especial na história do futebol de base brasileiro.