‘Coringa 2’ e ‘Megalópolis’ são indicados ao Framboesa de Ouro

Coringa: Delírio a Dois, Madame Teia, Megalópolis, Reagan e Borderlands são os piores filmes do ano para o Framboesa de Ouro 2025, que premia o que houve de pior no cinema. Os indicados foram anunciados nesta terça-feira (21).

O filme estrelado por Joaquin Phoenix e Lady Gaga é o líder de indicações, com sete. Os outros quatro ficaram empatados em segundo, com seis cada.

Os “prêmios” são entregues em 1 de março, um dia antes do Oscar. Veja abaixo a lista completa de indicações:

Pior filme

‘Borderlands’

‘Coringa: Delírio a dois’

‘Madame Teia’

‘Megalópolis’

‘Reagan’

Ator

Jack Black – ‘Querido Papai Noel’

Zachary Levi – ‘Harold e o lápis mágico’

Joaquin Phoenix – ‘Coringa: Delírio a dois’

Dennis Quaid – ‘Reagan’

Jerry Seinfeld – ‘A batalha do biscoito Pop-Tart’

Atriz

Cate Blanchett – ‘Borderlands’

Lady Gaga – ‘Coringa: Delírio a dois’

Bryce Dallas Howard – ‘Argylle’

Dakota Johnson – ‘Madame Teia’

Jennifer Lopez – ‘Atlas’

Ator coadjuvante

Jack Black (apenas a voz) – ‘Borderlands’

Kevin Hart – ‘Borderlands’

Shia LaBeouf (travestido) – ‘Megalópolis’

Tahar Rahim – ‘Madame Teia’

Jon Voight – ‘Megalópolis’, ‘Reagan’, ‘Shadow Land’ e ‘Strangers’

Atriz coadjuvante

Ariana DeBose – ‘Argylle’ e ‘Kraven, O Caçador’

Leslie Anne Down (como Margaret Thatcher) – ‘Reagan’

Emma Roberts – ‘Madame Teia’

Amy Schumer – ‘A Batalha do Biscoito Pop-Tart’

FKA twigs – ‘O Corvo’

Diretor

S.J. Clarkson – ‘Madame Teia’

Francis Ford Coppola – ‘Megalópolis’

Todd Phillips – ‘Coringa: Delírio a dois’

Eli Roth – ‘Borderlands’

Jerry Seinfeld – ‘A Batalha do Biscoito Pop-Tart’

Combo em tela

Quaisquer dois personagens detestáveis (Mas especialmente Jack Black) – ‘Borderlands’

Quaisquer dois ‘atores cômicos’ sem graça – ‘A Batalha do Biscoito Pop-Tart’

O elenco inteiro de ‘Megalópolis’

Joaquin Phoenix & Lady Gaga – ‘Coringa: Delírio a dois’

Dennis Quaid & Penelope Ann Miller (como ‘Ronnie e Nancy’) – ‘reagan’

Prequela, refilmagem, cópia ou sequência

‘O Corvo’

‘Coringa: Delírio a dois’

‘Kraven, O Caçador’

Mufasa: O Rei Leão’

‘Rebel Moon – Parte 2: A Marcadora de Cicatrizes’

Roteiro

‘Coringa: Delírio a dois’

‘Kraven, O Caçador’

‘Madame Teia’

‘Megalópolis’

‘Reagan’

Estadao Conteudo

