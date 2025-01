Cruzeiro demite Fernando Diniz e mira Renato Gaúcho

Nesta segunda-feira (27), a diretoria do Cruzeiro demitiu o técnico Fernando Diniz, após uma sequência de resultados ruins no Campeonato Mineiro.

Leia também: Vegetti e Coutinho marcam e Vasco goleia Portuguesa no Carioca

Os últimos três jogos da Raposa, pelo Campeonato Mineiro, com Fernando Diniz no comando, somaram uma vitória, um empate e uma derrota. Contudo, também sob o comando de Diniz, o Cruzeiro perdeu a final da Sul-Americana 2024 para o Racing, o que já havia abalado a relação do técnico com a torcida celeste.

“O Cruzeiro informa que Fernando Diniz não é mais o treinador da equipe celeste. Junto ao técnico, deixam o clube o auxiliar Eduardo Barros e o preparador físico Wagner Bertelli”, publicou o Cruzeiro, em suas redes sociais.

O auxiliar técnico fixo da Raposa, Wesley Carvalho, comandará a equipe de maneira interina, já a partir desta segunda-feira (27). Porém, o time mineiro já tem um “Plano A” definido, Renato Gaúcho, que é a preferência do empresário Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro.

Desempenho de Fernando Diniz no Cruzeiro:

Fernando Diniz comandou o Cruzeiro em 20 jogos, conquistando apenas quatro vitórias, nove empates e sete derrotas, com um aproveitamento de 35% e o vice-campeonato da Copa Sul-Americana de 2024.