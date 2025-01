Dan Brown lança novo livro com protagonista de “O Código da Vinci”

O escritor Dan Brown vai lançar um novo livro com a personagem do professor Robert Langdon.

O protagonista dos sucessos Anjos e Demônios, O Código Da Vinci e Inferno, volta depois de oito anos. A editora Arqueiro revelou que o novo exemplar deve chegar ao Brasil no dia 9 de setembro de 2025.

O romance, intitulado Segredo Final, acompanha o quinto capítulo da saga de Langdon e Katherine Solomon.

A história se passa em Praga, na República Tcheca. A sinopse descreve uma corrida eletrizante pelos mundos opostos da ciência futurista e das tradições místicas. Robert Langdon descobre a verdade chocante sobre um projeto secreto que mudará para sempre o que a humanidade sabe sobre a mente humana.

“É, de longe, o livro mais intrincado e ambicioso que eu já escrevi até hoje – e também o mais divertido. Escrevê-lo foi uma inesquecível jornada de descoberta”, afirmou Dan Brown.

Dan Brown se tornou um dos autores mais vendidos das últimas décadas. Seus livros foram adaptados para o cinema. O ator Tom Hanks interpretou o professor Robert Langdon em uma trilogia cinematográfica. O último livro de Brown, Origem, foi lançado em 2017.



