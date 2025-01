Dani Calabresa está grávida do primeiro filho

Dani Calabresa está grávida do seu primeiro filho. A atriz e humorista anunciou a novidade nesta terça-feira (21), em um post compartilhado com seus quase 3 milhões de seguidores nas redes sociais.

O bebê é o primeiro filho de Dani, de 43 anos, que é casada desde 2022 com o publicitário Richard Neuman. “A gente tava doido pra contar pra vocês”, escreveu a humorista, que já exibe uma barriguinha.

No anúncio da gravidez, Dani ainda brincou com a música Quando Você Passa, de Sandy e Junior: “Temos um turu-turinho aqui dentro.”

O anúncio foi feito simultaneamente pelo casal, via Instagram, e ao vivo no SBT por Léo Dias durante o Fofocalizando.

Segundo o jornalista, que é bastante amigo de Dani, ele já sabia da gravidez desde novembro e combinou com Richard Neuman de guardar segredo e só revelar em janeiro.

Estadao Conteudo

