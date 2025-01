Dani Calabresa faz chá revelação e descobre sexo do bebê: “Dia mágico”

A comediante Dani Calabresa revelou neste domingo, 26, o sexo de seu primeiro filho com o publicitário Richard Neuman, marido da artista. Em um vídeo postado no Instagram, o casal mostrou bastidores do chá revelação realizado para anunciar a notícia e se emocionou com a novidade.

“Nosso nenê é um menino”, escreveu Calabresa. “Um irmãozinho para o Pingo”, afirmou, referindo-se ao cachorro do casal. Na cerimônia, feita para familiares e amigos próximos, as cores usadas para representar o gênero masculino e o feminino diferiram das tradicionais – verde para menino e roxo para menina.

Leia também: Preta Gil coloca bolsa de colostomia definitiva

A decoração era temática e tinha diferentes representações de ursinhos no evento, representando o primeiro filho do casal. Famosos como a cantora Sandy e o cantor Tiago Abravanel marcaram presença na festa.

No derradeiro momento, Calabresa e Neuman estouraram um balão gigante e inúmeros papeizinhos verde voaram pelo espaço. O casal não conteve a emoção, se abraçando e chorando com a revelação do sexo do bebê. “Eu sabia!”, brincou a comediante.

Dani está grávida de quatro meses. A novidade foi anunciada na última terça-feira, 21, nas redes sociais da humorista. O bebê é o primeiro filho de Dani, de 43 anos, casada desde 2022 com o publicitário Richard Neuman, de 41 anos.

A artista também revelou que a gravidez foi feita a partir de fertilização in vitro (FIV). “Hoje, eu tenho essa bênção de ser mamãe, porque conseguimos fazer uma FIV, porque tínhamos ‘embriõezinhos’ congelados. É uma opção cara, mas se for seu maior sonho, é uma possibilidade que aumenta a esperança”, refletiu.

Estadao Conteudo