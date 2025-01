Doramas dublados em português na Netflix; confira os melhores

Os doramas coreanos têm conquistado cada vez mais fãs ao redor do mundo, e a Netflix se tornou um dos principais destinos para os apaixonados por essas séries. Com diversas opções dubladas em português, a plataforma permite que o público brasileiro desfrute dessas histórias com maior comodidade. A seguir, conheça alguns dos melhores doramas dublados em português na Netflix e prepare-se para se emocionar.

Uma Advogada Extraordinária (2022)

Este dorama acompanha Woo Young-woo, uma advogada incrível que vive com autismo. Com uma memória fotográfica e uma mente brilhante, ela enfrenta desafios tanto no mundo jurídico quanto em sua vida pessoal. A trama aborda temas de inclusão, preconceito e superação, garantindo momentos de reflexão e inspiração.

Pousando no Amor (2019)

Uma das séries mais populares da última década, “Pousando no Amor” conta a história de Yoon Se-ri, uma herdeira sul-coreana que acaba na Coreia do Norte após um acidente de parapente. Lá, ela conhece o oficial do exército Ri Jeong-hyeok, que decide protegê-la e ajudá-la a retornar para casa.

Parasyte: The Grey (2024)

Para os fãs de suspense e terror, “Parasyte: The Grey” é uma excelente escolha. A trama segue Jeong Su-in, uma jovem que precisa conviver com um parasita que tentou dominar seu corpo. Baseado no famoso mangá japonês, este dorama mistura tensão, drama e questionamentos éticos sobre a coexistência entre humanos e parasitas.

Rainha das Lágrimas (2024)

“Rainha das Lágrimas” é um drama emocional que explora o relacionamento de um casal enfrentando desafios pessoais e profissionais. A narrativa cativa pela profundidade dos personagens e pelo retrato realista das dificuldades na vida a dois.

Vincenzo (2021)

Misturando comédia, ação e drama, “Vincenzo” segue a história de Vincenzo Cassano, um advogado coreano criado na Itália que retorna à Coreia do Sul. Usando métodos pouco ortodoxos, ele enfrenta a corrupção de grandes corporações.

Por Que Assistir Doramas Dublados em Português na Netflix?

Assistir doramas dublados em português na Netflix é uma excelente forma de se conectar com as histórias, sem a necessidade de legendas. Além disso, a dublagem em português garante acessibilidade para quem prefere ouvir o idioma local. Com tantas opções disponíveis, os fãs brasileiros têm acesso a conteúdos variados, que vão do romance ao terror.

Explore esses títulos e descubra por que os doramas conquistaram um lugar especial no coração dos espectadores ao redor do mundo. Com histórias envolventes e personagens inesquecíveis, os doramas dublados em português na Netflix são uma experiência imperdível.