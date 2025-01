Escola de Cachoeiro abre vagas para estágio remunerado; confira

A Escola Adventista de Cachoeiro de Itapemirim está com oportunidades abertas para estágio remunerado em pedagogia.

Os requisitos para preenchimento das vagas são ter boa comunicação, ser proativa, organizada e possuir noções básicas de informática.

O candidato selecionado será beneficiado com uma bolsa de estudos no valor de R$ 1 mil, além de vale-transporte.

O horário de atuação será das 6h30 às 12h30. Os interessados devem enviar o currículo para o número (28) 3321-8191.

