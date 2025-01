Ex-prefeito de Jerônimo Monteiro é nomeado em cargo na Ales

O ex-prefeito por depois mandatos no município de Jerônimo Monteiro, no Caparaó, Sérgio Fonseca (PSD), foi nomeado como Técnico Sênior de Gabinete de Representação Parlamentar – II, no gabinete do deputado estadual Alexandre Xambinho (Podemos).

A nomeação ocorreu no último dia 9 de janeiro. O ex-prefeito terá que cumprir 40 horas semanais no desempenho de suas funções. Os vencimentos são de R$ 7.272,69 mensais.

Leia Também: ‘Caminhos do Campo’ chega a comunidade do interior do ES

Sérgio Fonseca, que governou a Terra da Laranja por oito anos, fez seu sucessor, José Valério (PSD), que atuou como seu secretário de Obras em seu último mandato.

Após a eleição de Zé Valério, Sérgio teria rompido com o prefeito eleito. Segundo fontes, o distanciamento se deu após Sérgio tentar impor que Zé Valério mantivesse em cargos comissionados alguns de seus secretários em sua gestão.