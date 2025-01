Fábrica de cimento está com muitas vagas de emprego em Cachoeiro

A Fábrica de Cimento Nassau, localizada no Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim, está com diversas vagas de emprego disponíveis no município.

Com vagas em vagas abertas em 16 diferentes funções, os cargos disponibilizados pela fábrica são: ajudante geral, ajudante mecânico, auxiliar administrativo (superior em ciências contábeis ou administração), eletricista industrial, instrumentista, mecânico industrial, mecânico de maquinas pesadas, motorista de caminhão, operador de empilhadeira, operador de pá carregadeira, soldador industrial, técnico em química, técnico em segurança do trabalho e vigilante.

A empresa também está com vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) e também, reabilitados pelo INSS.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão: vale-alimentação, vale-transporte, refeição na empresa, seguro de vida, plano odontológico e transporte gratuito.

Os interessados nas oportunidades de emprego disponibilizados pela fábrica, devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou para o WhatsApp do número (27) 99949-7280.