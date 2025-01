Fernanda Torres é indicada ao Oscar 2025 como melhor atriz; veja mais

A atriz Fernanda Torres, filha do ator e diretor capixaba Fernando Torres (14.11.1927 – 04.09.2008), natural de Guaçuí, município do Sul do Estado, foi indicada ao Oscar 2025 como melhor atriz. Ela foi a protagonista do longa Ainda Estou Aqui.

O Ainda Estou Aqui também recebeu indicações ao Oscar 2025. Foram três no total, entre elas, a a categoria de “Melhor Filme”, a mais importante da premiação, e de “Melhor Filme Internacional“.

Pela primeira vez na historia uma produção brasileira disputa como principal filme em uma categoria do Oscar.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revelou a lista nesta quinta-feira (23).

A atriz Fernanda Torres, filha do ator e diretor capixaba Fernando Torres (14.11.1927 – 04.09.2008), natural de Guaçuí, município do Sul do Estado, venceu o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama do Globo de Ouro 2025.