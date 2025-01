Fernanda Torres: saiba qual ligação entre o Oscar de 2025 e Guaçuí

O Sul do Espírito Santo foi o berço de diversos artistas conhecidos nacionalmente, como o cantor Roberto Carlos, o poeta Rubem Braga, o ator Stênio Garcia, entre tantos outros. Entre estes grandes nomes capixabas está o ator Fernando Torres, que brilhou no teatro brasileiro e também em grandes produções audiovisuais, como a novela Baila Comigo (1981) e Laços de Família (2000), ambas na TV Globo.

Mas, o que tem a ver o Oscar de 2025 com o município de Guaçuí? Vamos te explicar!

Fernando Monteiro Torres nasceu em Guaçuí – ES, em 14 de novembro de 1927. Sua família era bastante influente na cidade, sendo que seu pai, Manuel Monteiro Torres, foi o primeiro prefeito eleito no município. A casa que Fernando passou a maior parte da infância está erguida até hoje em Guaçuí.

Já quase na adolescência, Fernando mudou-se com a família para Vitória – ES e posteriormente foi viver no Rio de Janeiro – RJ. Na capital carioca, apesar de formado em medicina, Fernando Torres descobriu sua verdadeira paixão: atuar. Assim, nos 50, ele começou sua carreira nos palcos de teatro. Todavia, seu trabalho no meio artístico também seguiu para o cinema e para a televisão brasileira.

Na TV Globo, Fernando Torres estreou em 1965. Respeitado ator dos palcos, fez nove novelas na emissora.

Foto: Nelson di Rago/Globo

Casamento

Também foi nos palcos de teatro que Fernando Torres conheceu sua esposa e companheira de vida, a grande atriz Fernanda Montenegro. O casamento durou mais de 50 anos e eles fizeram diversos trabalhos juntos. Inclusive, a relação dos dois é frequentemente citada como um exemplo de parceria artística e pessoal.

O casal teve dois filhos que também seguiram na carreira artística: a atriz Fernanda Torres e o cineasta Cláudio Torres.

Teatro Fernando Torres

Em homenagem a este grande artista capixaba, o Teatro Fernando Torres foi inaugurado em Guaçuí, nos anos 2000. No dia da inauguração, Fernando esteve na cidade acompanhado de sua esposa. O ator Carlos Ola, que também estava presente no local, conta que os dois ficaram maravilhados em ver a estrutura do teatro e que a atriz Fernanda Montenegro gritava “bravo, bravo, lindíssimo!”, referindo-se ao espaço.

Além disso, Carlos Ola também disse que conversou com Fernando Torres e revelou um pedido do ator; segundo Carlos, Fernando desejava ver as cadeiras do teatro usadas e desgastadas, porque isso significaria que o local estava sendo frequentado.

Fernando Torres com sua esposa e companheira de vida, a atriz Fernanda Montenegro, na inauguração em Guaçuí

Ainda de acordo com Carlos, que também é ator nascido em Guaçuí, o desejo foi cumprido. Ele fala que o Teatro Fernando Torres é uma referência cultural na região e também no Brasil, já que, há 24 anos recebe um Festival Nacional de Teatro que reúne apresentações de grupos de todas as partes do país.

Assista a nossa reportagem completa

Carlos também lembra que o carinho da família com o local sempre foi muito significativo. Inclusive, há móveis no espaço do teatro que foram doados pela própria Fernanda Montenegro. “Não é por acaso que o teatro de Guaçuí, o teatro físico e o teatro movimento que os grupos daqui têm, tem essa importância. É porque nós temos um exemplo muito forte que é o Fernando Torres.”, afirma Carlos.

Fernando Torres faleceu no dia 4 de setembro de 2008, sendo que sua morte foi amplamente lamentada. Todavia, o capixaba deixou o legado da sua dedicação à arte e da sua contribuição para a formação de uma identidade cultural brasileira no teatro e no audiovisual.

A família e o Oscar

Fernando Torres sempre foi um grande admirador e apoiador de Fernanda Montenegro. Enquanto eram casados, Fernanda foi indicada ao Oscar de melhor atriz por sua participação no filme ‘Central do Brasil’, em 1999. Ela foi a primeira atriz brasileira da história a concorrer ao troféu.

Agora, em 2024, foi a vez da filha do casal. Fernanda Torres concorre ao prêmio de melhor atriz pela sua participação no filme ‘Ainda Estou Aqui’, onde brilhou fazendo a personagem Eunice Paiva. Seguindo a mãe, ela é a segunda atriz brasileira a concorrer ao Oscar.

Em entrevistas, Fernanda Torres cita o amor pelo pai e sua influência para que ela iniciasse na carreira de atriz.