Filmes indicados ao Oscar 2025: veja onde assistir ao anúncio AO VIVO

Os filmes indicados ao Oscar 2025 serão anunciados, nesta quinta-feira (23), a partir das 10h30, pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

A transmissão ao vivo acontece no canal oficial deve ser apresentada por Rachel Sennott (Morte Morte Morte) e Bowen Yang (Wicked).

Ainda Estou Aqui, longa brasileiro estrelado por Fernanda Torres, está entre os concorrentes de filmes indicados ao Oscar 2025. A expectativa é alta no Brasil.

A 97ª edição do Oscar só acontece em março. Em novembro de 2024, o filme Ainda Estou Aqui foi confirmado como um dos elegíveis para a categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revelou a lista com as produções aptas para a seleção final de indicados ao prêmio.

