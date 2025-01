Filmes que completam 25 anos em 2025 e onde podem ser vistos

Drama, comédia, terror. O ano 2000 apresentou grandes clássicos e alguns até já ganharam sequência. Confira alguns filmes que completam 25 anos:

O AUTO DA COMPADECIDA

O longa de 2000, com João Grilo e Chicó (disponível no Globoplay e Telecine) acompanha as aventuras dos dois em Taperoá, na Paraíba. O Auto da Compadecida 2 chegou aos cinemas em dia 25 de dezembro.

GLADIADOR

O filme de Ridley Scott de maio de 2000 (disponível em Disney+, Globoplay, Netflix, Prime Video) mostra a vida de Maximus, que é perseguido pelo imperador romano. Gladiador II foi lançado em dia 14/11.

O GRINCH

A história acompanha a criatura verde que odeia o Natal e decide impedir a festa.

Disponível na Netflix

PSICOPATA AMERICANO

Acompanha a vida de homem que de dia trabalha em Wall Street e de noite é serial killer e terá sequência de Luca Guadagnino. Disponível na Netflix

A FUGA DAS GALINHAS

Mostra a vida de galinhas em uma fazenda inglesa nos anos 1950. A sequência, A Ameaça dos Nuggets, é de 2023. Disponível na Netflix

X-MEN – O FILME

Centra-se na luta de Professor Xavier, Wolverine, Ciclope e Jean Grey contra os mutantes que querem dominar o mundo. Disponível no Disney+

TODO MUNDO EM PÂNICO

Misto de terror e comédia em que amigos descobrem que há um assassino entre eles.

Disponível na Netflix

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Estadão Conteudo