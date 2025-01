Fiorentina x Torino onde assistir: confira horário e escalações

Fiorentina e Torino se enfrentam pela 21ª rodada da Serie A Italiana 2024/25, em um duelo marcado para este domingo (19). A partida ocorre no Estádio Artemio Franchi, em Florença, Itália, com início às 08h30 (horário de Brasília). Confira abaixo todas as informações sobre onde assistir e detalhes do confronto.

Fiorentina x Torino Onde Assistir

O jogo Fiorentina x Torino será transmitido ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:

TV: ESPN

ESPN Streaming ao Vivo: Disney+

Certifique-se de verificar a programação do serviço de streaming ou do canal para acompanhar o jogo em tempo real.

Estatísticas do Confronto

Alguns números importantes destacam o desempenho das equipes:

Fiorentina como mandante: O time soma 16 gols em nove jogos no Artemio Franchi nesta temporada, com uma média de 1,78 gols por partida.

O time soma 16 gols em nove jogos no Artemio Franchi nesta temporada, com uma média de 1,78 gols por partida. Torino como visitante: A equipe marcou 13 gols em dez jogos fora de casa, apresentando uma média de 1,30 por confronto.

Esses dados mostram que a Fiorentina possui uma leve vantagem jogando diante de sua torcida, mas o Torino também tem mostrado consistência ofensiva longe de seus domínios.

Prováveis Escalações

As equipes devem entrar em campo com os seguintes jogadores:

Fiorentina (técnico: Vincenzo Italiano):

Christensen; Dodô, Milenković, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora, Bonaventura; Nico González, Brekalo, Beltrán.

Torino (técnico: Vanoli):

Milinkovic-Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Gineitis; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams.

O que Esperar da Partida

Com campanhas sólidas até o momento, Fiorentina e Torino entram em campo buscando consolidar posições na tabela da Serie A Italiana. A Fiorentina tenta aproveitar o fator casa, enquanto o Torino aposta em um sistema ofensivo compacto para surpreender o adversário.

Ficha Técnica do Jogo

Partida: Fiorentina x Torino

Fiorentina x Torino Competição: Serie A Italiana 2024/25

Serie A Italiana 2024/25 Data: Domingo, 19 de janeiro de 2024

Domingo, 19 de janeiro de 2024 Horário: 08h30 (horário de Brasília)

08h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Artemio Franchi, Florença, Itália

Estádio Artemio Franchi, Florença, Itália Transmissão: ESPN e Disney+

Palavras Finais

Agora que você sabe onde assistir Fiorentina x Torino, não perca nenhum detalhe desse emocionante confronto da Serie A Italiana. Fique ligado nos canais de transmissão e aproveite para acompanhar a cobertura completa do jogo!