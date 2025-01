Fluminense x Maricá: onde assistir e horário do jogo do Carioca 2025

Neste sábado, 18 de janeiro, Fluminense e Maricá se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Carioca de 2025. O duelo, marcado para as 19h (horário de Brasília), acontece no Estádio Moça Bonita, em Bangu, e promete agitar os torcedores com um jogo que vale pontos importantes na competição estadual.

Expectativa para Fluminense x Maricá

O Fluminense chega como favorito para a partida, mas o Maricá busca surpreender e conquistar um bom resultado fora de casa. Com dois jogos já realizados no Campeonato Carioca, ambas as equipes buscam somar pontos para subir na tabela e garantir melhores posições na fase de grupos. O técnico do Fluminense, que deve escalar uma equipe com nomes como Nonato e João Neto, aposta na força do elenco para garantir a vitória.

Possíveis escalações de Fluminense e Maricá

As prováveis escalações apontam um confronto equilibrado. O Fluminense deve entrar em campo com Vitor Eudes; Guga, Gustavo Cintra, Ignácio (ou Davi) e Freytes; Felipe Andrade, Nonato (Thiago), Isaque, Riquelme, Paulo Baya e João Neto. Já o Maricá deve contar com Dida; Magno Nunes, Sandro, Mizael Monteiro (ou Felipe Carvalho), João Victor; Ramon, Bezerro, Walber, Gutemberg; Hugo Borges e Clisman. As escalações definitivas serão divulgadas uma hora antes do início do jogo.

Local e horário do jogo

O Estádio Moça Bonita, localizado em Bangu, será o palco do confronto. Com capacidade para receber um bom número de torcedores, o local promete um ambiente animado e cheio de apoio para ambas as equipes. A partida começa às 19h, e os torcedores que não puderem comparecer ao estádio terão opções de transmissão ao vivo pela TV e internet.

Pontos importantes para o duelo Fluminense x Maricá

Para o Fluminense, a vitória é essencial para se consolidar como um dos favoritos ao título estadual. Por outro lado, o Maricá vê no jogo uma oportunidade de se destacar contra um adversário de peso. O desempenho das equipes nos minutos iniciais será importante para definir o ritmo do jogo. Resta aguardar para ver quem sairá vitorioso em mais um emocionante confronto do Campeonato Carioca de 2025.