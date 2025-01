Gasolina vai subir em fevereiro? Confira a resposta para o seu estado

O preço dos combustíveis terá um novo aumento a partir deste sábado (1º), devido ao reajuste do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A medida foi aprovada no final de 2024 pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e impactará diretamente o bolso dos consumidores.

Reajuste no ICMS eleva preço da gasolina e do diesel

A nova alíquota do ICMS sobre os combustíveis trará um aumento de R$ 0,10 por litro na gasolina e no etanol, elevando o tributo para R$ 1,47. Já o diesel e o biodiesel terão um acréscimo de R$ 0,06, chegando a R$ 1,12 por litro. Com essa mudança, especialistas preveem um impacto significativo nos postos de abastecimento em todo o país.

Alta nos combustíveis pressiona inflação

O reajuste da gasolina e do diesel deve refletir nos custos do transporte e no preço de produtos e serviços. A alta dos combustíveis é um dos fatores que mais influenciam a inflação, pois afeta desde o frete de mercadorias até o transporte público. Com isso, a população pode sentir um aumento generalizado no custo de vida.

Por que o ICMS foi reajustado?

Os estados justificam a elevação do ICMS como uma necessidade para recompor a arrecadação após perdas provocadas por mudanças tributárias recentes. Em 2022, uma lei federal reduziu as alíquotas do imposto sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, impactando diretamente a receita estadual. Agora, os estados tentam recuperar parte desse valor.

Como o aumento impacta o preço final da gasolina?

O preço da gasolina é formado por diversos fatores, incluindo impostos federais e estaduais, custo do petróleo e margens de lucro de distribuidores e postos. Com o ICMS mais alto, os consumidores devem pagar mais pelo litro do combustível, podendo ultrapassar os R$ 6 em algumas regiões.

Estados que terão os maiores impactos

O reajuste do ICMS será aplicado de forma uniforme em todo o país, mas seu impacto no preço final pode variar conforme a logística de distribuição e as margens de lucro regionais. Estados mais distantes dos polos de refino, como os do Norte e Nordeste, tendem a sentir um aumento ainda maior.

Perspectivas para os próximos meses

Especialistas do setor apontam que o valor dos combustíveis pode continuar subindo, dependendo do cenário internacional do petróleo e da política de preços das refinarias. Além disso, possíveis novos reajustes no ICMS não estão descartados, conforme a necessidade de arrecadação dos estados.

O que os consumidores podem fazer?

Para economizar, motoristas podem adotar algumas estratégias, como pesquisar preços entre os postos, abastecer em dias de menor movimento e utilizar aplicativos que indicam locais com valores mais baixos. Além disso, manter a manutenção do veículo em dia ajuda a melhorar o consumo de combustível.

O aumento do ICMS, portanto, reforça a necessidade de atenção dos consumidores ao impacto dos tributos no dia a dia. Além disso, com os combustíveis mais caros, a população precisará se adaptar para enfrentar os novos desafios econômicos que surgem com essa mudança.