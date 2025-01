Gisele Bündchen exibe barriga de grávida em vídeo

A modelo Gisele Bündchen mostrou sua barriga de grávida em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (29). Ela está à espera de seu terceiro filho, fruto do relacionamento com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

Na postagem, Gisele uniu diversos registros seus em um vídeo que trazia uma reflexão sobre felicidade. “Um dia, você vai se dar conta que felicidade nunca foi sobre seu trabalho ou seu diploma, ou estar em um relacionamento. … Um dia, você vai ver que a felicidade sempre foi sobre a descoberta, sobre a esperança, sobre escutar seu coração e deixar ele te guiar”, diz um trecho.

A modelo já é mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11, frutos de seu relacionamento com o jogador de futebol americano Tom Brady. Ela assumiu o relacionamento com Joaquim Valente em março do ano passado.

A gravidez de Gisele foi confirmada em outubro pela revista norte-americana People. “Gisele e Joaquim estão muito felizes com este novo capítulo de suas vidas e ansiosos para construir um ambiente de paz e amor para toda a família”, disse uma fonte próxima ao casal à época.

Estadao Conteudo