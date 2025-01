Globo de Ouro AO VIVO: veja onde assistir

A 82ª edição do Globo de Ouro 2025 promete ser uma noite de muita emoção para o mundo do entretenimento. O evento será realizado neste domingo (5), diretamente de Los Angeles, nos Estados Unidos. Confira abaixo todas as informações sobre onde assistir à cerimônia ao vivo, os horários e os destaques.

Como Assistir ao Globo de Ouro 2025?

Os fãs poderão acompanhar o Globo de Ouro 2025 ao vivo de duas formas:

Plataforma de Streaming Max : A cerimônia terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming Max, com início às 22h (horário de Brasília).

: A cerimônia terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming Max, com início às 22h (horário de Brasília). Canal TNT : Para os assinantes de TV por assinatura, o evento também terá transmissão no canal fechado TNT no mesmo horário.

Essa dupla transmissão garante que ninguém perca os momentos mais emocionantes da premiação.

Destaques Brasileiros na Premiação

O Brasil será muito bem representado no Globo de Ouro 2025 . O filme nacional Ainda Estou Aqui , dirigido por Walter Salles, disputa o prêmio de Melhor Longa Internacional. Além disso, Fernanda Torres é indicada na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama, concorrendo com grandes nomes do cinema, como Nicole Kidman, Angelina Jolie e Kate Winslet.

Essas restrições reforçam o impacto do cinema brasileiro no cenário internacional, trazendo ainda mais emoção para a noite de domingo.

Horário e O Que Esperar da Cerimônia

O evento começa oficialmente às 22h (horário de Brasília), com a promessa de momentos icônicos e discursos inspiradores. Além das categorias tradicionais, como Melhor Filme e Melhor Ator, o Globo de Ouro é conhecido por reconhecer talentos emergentes e produções inovadoras do cinema e da TV.

Prepare-se para o Globo de Ouro 2025

Não deixe de marcar na agenda e prepare a pipoca para acompanhar o Globo de Ouro 2025 neste domingo (5). Seja pela plataforma Max ou pelo canal TNT, você terá uma noite repleta de glamour e comemoração do melhor do entretenimento mundial.

Acompanhe também as redes sociais da premiação para atualizações em tempo real e torça pelos talentos brasileiros indicados!

O Que É o Globo de Ouro?

O Globo de Ouro é, sem dúvida, uma das premiações mais prestigiadas do mundo do entretenimento, pois registra anualmente os melhores trabalhos do cinema e da televisão. Além disso, o evento da Hollywood Foreign Press Association (HFPA), é amplamente conhecido pela divulgação de tendências para outras grandes premiações, como o Oscar. Desde sua criação, em 1944, o Globo de Ouro tem celebrado o talento, a criatividade e a excelência artística em produções internacionais, fortalecendo ainda mais sua relevância no cenário global.