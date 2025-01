Globo de Ouro: políticos do ES destacam vitória de filha de guaçuiense

Autoridades politicas do Espírito Santo, usaram as redes sociais na manhã desta segunda-feira (6), para parabenizar e ressaltar a importância da premiação da atriz brasileira Fernanda Torres, que na noite de domingo (5) ganhou o Globo de Ouro, como melhor atriz no filme “Ainda Estou Aqui”. A cerimônia ocorreu em Los Angeles, nos EUA.

Fernanda é filha do guaçuiense Fernando Torres, que mais uma vez honra e destaca o município de Guaçuí, localizado no Caparaó capixaba para o Brasil e o mundo.

O governador Renato Casagrande (PSB), pontou em uma publicação nas redes sociais a importância da premiação da atriz brasileira para a história política nacional.

“Fernanda Torres emocionou o mundo com atuação impecável em ”Ainda Estou Aqui”, e se torna a primeira atriz brasileira a ganhar o Globo de Ouro. Prova que o Brasil é capaz de honrar sua história e contá-la com sensibilidade. Uma conquista que ultrapassa a beleza de arte e traz uma mensagem importante: que a história seja lembrada para que nunca mais se repita”, disse Casagrande.

Filha de capixaba

O vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) também celebrou a vitória da atriz brasileira e destacou que o pai de Fernanda, Fernando Torres, é capixaba, nascido no município de Guaçuí, no Caparaó.

“Comemoração brasileira em Los Angeles. Fernanda Torres levou o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama do Globo de Ouro 2025. Inédito, histórico. Vitória mais que merecida como protagonista no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Parabéns, Fernanda Torres, festa também para o nosso Espírito Santo. Fernando Torres, pai de Fernanda, é capixaba de Guaçuí”, destacou Ricardo.

Talento brasileiro

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos (União), usou suas redes sociais para destacar o feito de Fernanda Torres.

“Que orgulho ver a Fernanda Torres brilhar no Globo de Ouro, 20 anos após a indicação de sua mãe, Fernanda Montenegro” Pela primeira vez o Golden Globe vem pro Brasil! Nosso talento brasileiro finalmente reconhecido mundialmente. Como presidente da Ales e amante da cultura, celebro essa conquista que nos enche de esperança e inspiração. Viva o Brasil e nossas artistas”, destacou.