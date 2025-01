Grávida, Lexa é internada em estado grave e mãe pede oração; entenda

Lexa relatou que não será Rainha de Bateria para a Unidos da Tijuca no carnaval de 2025. O motivo é sua saúde: ela foi internada com pré-eclâmpsia em no hospital Santa Joana. Após a confirmação do diagnóstico, sua mãe, Darlin Ferrattry, pediu orações nas redes sociais.

“Quero pedir a todos que estão preocupados com esse momento tão delicado que a minha família está enfrentado: Orem por nós”, pediu Darlin, nos stories do Instagram. Ela também revelou um comunicado oficial sobre a condição da filha.

Entretanto, em outra postagem, Lexa explicou que sua prioridade maior é a filha, que se chamará Sofia. “São muitos anos como rainha de bateria, e acho que imaginam a minha dor meu maior sonho era passar barriguda na avenida, mas hoje, o meu maior sonho é ter a minha filha em segurança”, escreveu.

Ela completa que seguirá as orientações médicas: Eu sempre fiz o que estava liberada pra fazer. Quando nos tornamos mãe, tudo se faz novo! Eu louvo a Deus pela dádiva da vida, por me fazer mãe da Sofia, e agora esse é o meu maior foco”.

Lexa anunciou a gravidez em outubro de 2024, junto do noivo Ricardo Vianna. Ambos revelaram que o bebê será uma menina de nome Sofia.

Em suma, a pré-eclâmpsia é um quadro de hipertensão arterial que atinge grávidas a partir da 20ª semana e que pode afetar tanto a mãe quanto o bebê. Os sintomas são sutis e variam de acordo com a gravidade da doença.

Estadão Conteudo