Homem é agredido com pedradas em Mimoso do Sul; confira o desfecho

Nesta segunda-feira (27), por volta das 22h30, policiais militares se deslocaram até o lado do Ginásio de Esportes de Mimoso do Sul, por conta de uma homem, que teria sido agredido por pedradas.

Chegando ao local, o solicitante relatou aos militares que havia sido agredido por um indivíduo, que utilizou pedras e uma garrafa de vidro para agredi-lo. O arremesso dos objetos acabaram ocasionando lesão corporal na mão esquerda da vítima.

O motivo da confusão foi por conta de um desentendimento entre os dois indivíduos, e o homem que arremessou os materiais na vítima, não foi encontrado até o momento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e compareceu no local, conduzindo a vítima até um hospital do município.

