Humberto Rocha é eleito presidente da Câmara de Conceição do Castelo

O vereador Humberto Rocha (PDT), que assumiu nesta quarta-feira (1º) seu quinto mandato na Câmara de Vereadores de Conceiçao do Castelo, foi eleito o novo presidente da Casa de Leis, para os próximos dois anos.

A eleição da Mesa Diretora ocorreu após a posse do prefeito Valber Vargas (PSB). Humberto, que compôs a Chapa 2, disputou o pleito com a vereadora Andréia Dalbó (MDB), que compôs a chapa 3.

Na primeira votação, a eleição terminou em empatada em 4 a 4, e a chapa 1 recebeu 1 voto. A sessão foi suspensa por cinco minutos para que os candidatos conversassem e em seguida foi retomada para nova votação. Na segunda, a chapa de Humberto Rocha derrotou a chapa 3 por 6 votos a 3.

A nova Mesa Diretora é composta por: Humberto Rocha (PDT) como presidente; Saulo Belizário (MDB) como vice-presidente; Thiago Viana (PL) como 1º secretário da Mesa Diretora; e José Lúcio Aguiar (PSB) como 2º secretário da Mesa Diretora.

“Gostaria de agradecer aos meus colegas vereadores pela confiança e parabenizar a vereadora Andréiam que disputou comigo. Wsse cargo não nos envaidece e aumenta a responsabilidade de, juntos com os oito membros da Casa, fazermos uma gestão legislativa que o povo espera de nós. Que nunca falta diálogo, respeito e harmonia”, completa.

