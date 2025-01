Ingrid Guimarães diz que foi confundida com Julia Roberts em Paris

Ingrid Guimarães contou sobre uma situação inusitada que ocorreu enquanto viajava para Paris. Ela foi confundida com Julia Roberts no aeroporto, na terça-feira (28).

“A coisa mais maravilhosa aconteceu hoje no aeroporto de Paris”, brincou Ingrid.

Ela explicou que uma garota disse para a mãe que a “mulher da foto” estava no aeroporto, apontando para a atriz. Ela estava em uma loja de perfumes no local, em que era possível ver uma foto de Julia Roberts para uma campanha publicitária.

A mãe, em seguida, contou sobre a confusão para a brasileira. “Sabe qual é a foto? Julia Roberts. Respeita minha história, gente”, finalizou, com humor, após ser confundida com a americana.

Estadao Conteudo

