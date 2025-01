Inscrição Prouni 2025: veja o passo a passo para ganhar bolsas

As inscrições do Prouni 2025 para o primeiro semestre já estão abertas a partir desta sexta-feira (24). Estudantes interessados em bolsas de estudo integrais ou parciais em instituições privadas de ensino superior têm até o dia 27 de janeiro para se inscrever. A seguir, confira todas as informações sobre o programa e o passo a passo para realizar sua inscrição com sucesso.

O que é o Prouni?

O Programa Universidade para Todos (Prouni) é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) que oferece bolsas de estudo para estudantes de baixa renda. As bolsas podem ser integrais (100%) ou parciais (50%) e são destinadas a cursos de graduação e sequenciais de formação específica. Para participar, o estudante precisa atender a requisitos socioeconômicos e ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Quem pode participar do Prouni 2025?

Os candidatos ao Prouni 2025 devem atender a alguns critérios básicos:

Ter participado do Enem 2024 e obtido uma nota mínima de 450 pontos na média das provas, além de não ter zerado a redação.

Possuir renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa para bolsas integrais ou de até 3 salários mínimos para bolsas parciais .

. Ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em escola particular como bolsista integral.

Como funciona o cronograma de inscrições do Prouni 2025?

As inscrições começaram em 24 de janeiro e vão até 27 de janeiro de 2025. Os candidatos podem acessar o portal oficial do Prouni para realizar sua inscrição, consultar as opções de cursos e instituições participantes e acompanhar o processo seletivo.

Após o período de inscrições, o resultado da primeira chamada será divulgado em 30 de janeiro. Os estudantes pré-selecionados terão até 6 de fevereiro para comprovar as informações fornecidas no ato da inscrição.

Passo a passo para fazer a inscrição no Prouni 2025

Acesse o site oficial do Prouni

Entre no portal oficial do Prouni (https://acessounico.mec.gov.br/prouni). Faça login com sua conta Gov.br

Utilize seu CPF e senha para acessar o sistema. Caso não tenha uma conta Gov.br, será necessário criar uma. Escolha suas opções de curso e instituição

O sistema permite que você selecione até duas opções de curso. Ordene por ordem de preferência, pois isso será considerado no processo seletivo. Confirme os dados e finalize a inscrição

Revise todas as informações antes de concluir. Após enviar sua inscrição, o sistema emitirá uma confirmação.

Como aumentar suas chances no Prouni 2025?

Algumas dicas podem ajudar você a aumentar suas chances de conseguir a bolsa:

Escolha cursos com menor concorrência: Verifique a quantidade de vagas disponíveis e a relação candidato/vaga.

Verifique a quantidade de vagas disponíveis e a relação candidato/vaga. Fique atento ao peso da nota do Enem: Algumas instituições utilizam pesos diferentes para as áreas do conhecimento, o que pode impactar sua classificação.

Documentos necessários para a comprovação

Se for pré-selecionado, será necessário apresentar documentos que comprovem as informações fornecidas na inscrição. Esses documentos incluem:

RG e CPF

Comprovantes de renda de todos os membros da família

Histórico escolar do ensino médio

Comprovante de residência

Resultado e chamadas posteriores

Além da primeira chamada, haverá uma segunda chamada prevista para o dia 13 de fevereiro. Caso ainda sobrem vagas, os candidatos poderão se inscrever na lista de espera entre os dias 19 e 20 de fevereiro.

Dicas

As inscrições para o Prouni 2025 são uma oportunidade única para estudantes de baixa renda conquistarem acesso ao ensino superior de qualidade. Acompanhe o cronograma, organize seus documentos e siga o passo a passo para garantir sua participação no programa. Não perca o prazo e aproveite essa chance!