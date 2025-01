“Iremos fazer muitas obras”, destaca Romário em sua posse

Tomou posse para seu segundo mandato no município de Iúna, no Caparaó, o prefeito reeleito Romário Vieira (Podemos). A cerimônia de posse ocorreu no plenário da Câmara, na noite desta quarta-feira (1º).

Além de Romário, também tomaram posse o vice-prefeito eleito, Zé Ramos (Republicanos), e os vereadores eleitos e reeleitos para administrar a cidade com 28.590 habitantes entre os anos de 2025 a 2028.

Eleito com 66,18% votos no último dia 6 de outubro, Romário em seu discurso destacou a importância do Legislativo, agradeceu o apoio da família, populares, servidores e secretários. Vieira ainda pontou o trabalho em conjunto com deputados, governo do Estado e do ex-vice-prefeito, Claúdio Deps e de seu atual prefeito, Zé Ramos.

“O tamanho da minha responsabilidade não é com segundo mandato, mas sim, como primeiro, como se eu estivesse assumindo. Tenho certeza de que, esse segundo mandato, ao lado do Zé, iremos fazer muitas obras para esse município. Vamos trazer muitas coisas boas”, pontou Romário.

Nova Mesa Diretora

Também foi composta a nova Mesa Diretora da Casa de Leis do Município. O vereador Paulo Henrique Leocádio da Silva (Podemos) foi eleito como presidente, Valci Tuiquinha (PSD), vice-presidente e Emerson Santos (União) foi escolhido como primeiro secretário para o biênio 2025 a 2026.

Os vereadores que tomaram posse em Iúna foram: Dimilsinho Flora (Podemos), Valci Tuiquinha (PSD), Paulinho da Tôca (Podemos), Edson (PP), Adilsinho Diretor (PSDB), Jonathan (Podemos), Enfermeiro Emmanuel (PSDB), João Marcos da Agricultura (PSD), Helton Mariano (PL), Emerson Santos (União) e Arilson Ferreira (União).