Leganés x Rayo Vallecano AO VIVO: onde assistir e escalações

Nesta sexta-feira (31), às 17h (horário de Brasília), Leganés e Rayo Vallecano se enfrentam, em confronto válido pela 22ª rodada da La Liga. Porém, onde assistir Leganés x Rayo Vallecano ao vivo?

A partida, que será realizada no Estádio Municipal Butarque, em Leganés, na Espanha, contará com transmissão do ESPN 4 (TV por assinatura) e também, no Disney+ (streaming).

Em seu último confronto, o Leganés empatou com o Ath. Bilbao por 0 a 0, em confronto válido pela 21ª rodada da La Liga. Atualmente, o clube ocupa a 16ª colocação da competição, com 23 pontos conquistados.

Já o Rayo Vallecano, vem de vitória sobre o Girona, por 2 a 1, também em confronto válido pela La Liga. No momento, a equipe espanhola ocupa a 7ª colocação da competição, com 29 pontos conquistados até o momento.

Prováveis escalações

Leganés: Pichu Cuéllar; Sergi Palencia, Omeruo, Siovas, Jonathan Silva; Rubén Pérez, Roque Mesa; Aitor Ruibal, Óscar Rodríguez, Kevin Bua; Guido Carrillo.

Rayo Vallecano: Stole Dimitrievski; Advíncula, Saveljich, Catena, Fran García; Óscar Valentín, Santi Comesaña; Isi Palazón, Óscar Trejo, Álvaro García; Yacine Qasmi.

Ficha técnica de Leganés x Rayo Vallecano

Data: 31 de janeiro (sexta-feira)

31 de janeiro (sexta-feira) Hora: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Estadio Municipal Butarque, em Leganés, na Espanha

Estadio Municipal Butarque, em Leganés, na Espanha Onde assistir: Disney+ (streaming)